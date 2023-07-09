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12:45

Транспорт

Ремонт путепровода вызвал дорожный коллапс в подмосковном Воскресенске

Ремонт путепровода вызвал дорожный коллапс в подмосковном Воскресенске

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Ремонт путепровода вызвал дорожный коллапс в подмосковном Воскресенске. С 9 июня для проведения работ там организовали реверсивное движение.

Но, судя по кадрам, которые прислали нам телезрители, пробок избежать не удалось. Дорожники нанесли временную разметку, установили блоки, знаки и дополнительное освещение. Однако машины едут друг другу на встречу и никто не хочет уступать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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