Парк "Аэрофлота" пополнится пассажирским самолетом МС-21

Парк "Аэрофлота" скоро пополнится пассажирским самолетом МС-21. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. По его словам, этот самолет не уступает лайнерам западного производства, а в чем-то и превосходит их. Например, у отечественного самолета больше пространства в салоне. Вмещают эти машины среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Из-за антироссийских санкций у отечественных авиакомпаний возникла большоя потребность в самолетах местного производства. Ими станут Сухой Суперджет 100 и МС-21.

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