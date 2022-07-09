На Воробьевых горах проходит фестиваль "Ретрорейс"

Окунуться в эстетику московских улиц 60-70-х годов можно сегодня на Воробьевых горах. Там проходит масштабный фестиваль "Ретрорейс". Весь день будет открыта выставка легендарных автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.