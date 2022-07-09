На Кремлевском кольце завершают замену дорожного покрытия. По программе благоустройства там расширяют тротуары, убирают под землю провода, устанавливают новые ливневки и выравнивают проезжую часть.

Работы ведутся в основном в ночное время, чтобы не перекрывать движение в центре города в часы пик. Как заявил заммэра столицы Петр Бирюков, на крупных магистралях асфальт обновляют раз в три года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.