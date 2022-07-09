В эти выходные в столице отмечают День московского транспорта. В честь него на Воробьевых горах в субботу пройдет фестиваль "Ретрорейс". На площадке перед зданием МГУ устроят ралли классических автомобилей. Семьи с детьми ждут на Северном речном вокзале. Там малкньких пассажиров весь день будут развлекать аниматоры, а вечером от вокзала отправится бесплатный экскурсионный теплоход "Москва-1".

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