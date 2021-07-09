Ликсутов рассказал об открытии станции "Смоленская" после реконструкции

Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии открылась после реконструкции. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал о работах, которые были проведены.

"На станции стало больше света, поменяли 50-метровый эскалатор, который прослужит теперь еще почти 50 лет. Проведены работы на платформе, заменены системы освещения, пожарной сигнализации", – сообщил он.

Он отметил, что был проведен ряд работ, для того чтобы станция работала для почти 40 тысяч москвичей, которые пользуются ею в рабочие дни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.