Дополнительный маршрут для гражданских самолетов появится над югом РФ

Дополнительный маршрут для гражданских самолетов появится над югом России, сообщили в Росавиации. Путь откроют с 12 июня. Он поможет сократить время в полете в среднем на 35 минут. Авиакомпании смогут увеличить количество рейсов в Минводы, Сочи, Ставрополь и другие открытые аэропорты на юге, а так же по международным направлениям.

Украинские войска начали наступление, заявил Владимир Путин, отвечая в Сочи на вопросы журналистов. По словам российского президента, об этом говорит применение ВСУ стратегических резервов.

Заторы образовались на дорогах столицы в пятницу, 9 июня. Кроме того, москвичей предупредили о непогоде. В городе ожидается ливень, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Сергей Собянин станет кандидатом на пост мэра Москвы от "Единой России". Такое решение было принято на заседании московского регионального отделения партии.