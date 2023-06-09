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09 июня, 21:00

Политика

Дополнительный маршрут для гражданских самолетов появится над югом РФ

Дополнительный маршрут для гражданских самолетов появится над югом РФ

Лефортовский тоннель закроют для замены асфальта вечером 9 июня

В столице решили обязать водителей выучить адреса достопримечательностей

Эксперт рассказал, по каким новым маршрутам смогут летать российские самолеты

Дополнительный маршрут для гражданских самолетов появится над югом РФ – Росавиация

Новый парк электробусов откроется в Митине

Россия запустит дополнительный маршрут для гражданских самолетов на юг с 12 июня

ЦОДД спрогнозировал заторы до 7 баллов вечером 9 июня

В Лефортовском тоннеле в столице перекроют движение для замены асфальта

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Дополнительный маршрут для гражданских самолетов появится над югом России, сообщили в Росавиации. Путь откроют с 12 июня. Он поможет сократить время в полете в среднем на 35 минут. Авиакомпании смогут увеличить количество рейсов в Минводы, Сочи, Ставрополь и другие открытые аэропорты на юге, а так же по международным направлениям.

Украинские войска начали наступление, заявил Владимир Путин, отвечая в Сочи на вопросы журналистов. По словам российского президента, об этом говорит применение ВСУ стратегических резервов.

Заторы образовались на дорогах столицы в пятницу, 9 июня. Кроме того, москвичей предупредили о непогоде. В городе ожидается ливень, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Сергей Собянин станет кандидатом на пост мэра Москвы от "Единой России". Такое решение было принято на заседании московского регионального отделения партии.

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