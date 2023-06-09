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09 июня, 21:15

Транспорт

Дополнительный маршрут для гражданских самолетов появится над югом РФ – Росавиация

Дополнительный маршрут для гражданских самолетов появится над югом РФ – Росавиация

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Дополнительный маршрут для гражданских самолетов появится над югом России. Об этом заявили в Росавиации.

Путь откроют с 12 июня. Он поможет сократить время в полете в среднем на 35 минут. Авиакомпании смогут увеличить количество рейсов в Минводы, Сочи, Ставрополь и другие открытые аэропорты на юге, а также по международным направлениям. При этом им не нужно использовать воздушное пространства Казахстана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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