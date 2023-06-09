Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 17:45

Город

Новый парк электробусов откроется в Митине

Новый парк электробусов откроется в Митине

Россия запустит дополнительный маршрут для гражданских самолетов на юг с 12 июня

ЦОДД спрогнозировал заторы до 7 баллов вечером 9 июня

В Лефортовском тоннеле в столице перекроют движение для замены асфальта

"Актуальный репортаж": "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси в Ясеневе

Московских таксистов обяжут проходить аттестацию на знание расположения объектов в столице

Лефортовский тоннель перекроют для замены асфальта 9 июня

В Москве решили обязать водителей выучить адреса достопримечательностей

Более 47 млрд рублей выделено на субсидии авиаотрасли РФ в этом году – Минтранс

В Москве открыли дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе

В Митине скоро откроется новый парк электробусов. Уже известны восемь первых маршрутов, по которым начнет курсировать экологичный общественный транспорт.

Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, новый электробусный парк рассчитан более чем на 200 машин. Они будут обслуживать районы Северного и Северо-Западного округов.

На первом этапе введут три маршрута – в районе Митино. На втором этапе их будет еще пять, они пойдут между районами Митино, Куркино, Тушино и Строгино. Помимо этого, электробусы запустят по ночному маршруту до центра Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика