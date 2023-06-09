Новый парк электробусов откроется в Митине

В Митине скоро откроется новый парк электробусов. Уже известны восемь первых маршрутов, по которым начнет курсировать экологичный общественный транспорт.

Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, новый электробусный парк рассчитан более чем на 200 машин. Они будут обслуживать районы Северного и Северо-Западного округов.

На первом этапе введут три маршрута – в районе Митино. На втором этапе их будет еще пять, они пойдут между районами Митино, Куркино, Тушино и Строгино. Помимо этого, электробусы запустят по ночному маршруту до центра Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.