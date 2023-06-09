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09 июня, 17:15

Транспорт

Россия запустит дополнительный маршрут для гражданских самолетов на юг с 12 июня

Россия запустит дополнительный маршрут для гражданских самолетов на юг с 12 июня

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Росавиация совместно с другими ведомствами согласовала дополнительный воздушный маршрут на юг для гражданских самолетов в открытые аэропорты. Его откроют 12 июня, он позволит сократить среднее время полета до 35 минут, сообщили СМИ.

В список городов, в которые самолеты начнут летать по новому маршруту, войдут Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь, добавили в Росавиации.

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