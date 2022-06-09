Москвичей предупредили о дачных затора. В последний рабочий день перед праздником они могут достигать 8–9 баллов. Серьезные затруднения сохранятся дольше обычного – с 15:00 до 21:00. Такой прогноз дал Центр организации дорожного движения.

Самые большие проблемы ожидаются в центре города, на кольцах и вылетных магистралях. Водителям советуют выезжать после часа пик или отложить поездку до утра субботы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.