Москва не откажется от обновления городского транспорта из-за санкций – Ликсутов

Власти Москвы не планируют отказываться от обновления городского транспорта из-за санкций. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Инвестиции в экономику столицы превысили 700 миллиардов рублей в первом квартале 2022 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ростуризм представил летние чартерные программы. В июне можно лететь на Камчатку, в Карелию, на Северный Кавказ.