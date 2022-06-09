Volkswagen предложил сотрудникам нижегородского завода уволиться за шесть зарплат

Концерн Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться. Об этом сообщил "Коммерсант".

Тем, кто напишет заявление в июне, в качестве компенсации автопроизводитель обещает шесть окладов и медстраховку до конца 2022 года. Речь идет о 200 сотрудниках. Производственная площадка находится в простое с марта из-за санкций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

