Эксперты прокомментировали отказ МВД снизить скорость в городах в два раза

МВД категорически против снизить скорость в городах в два раза, а также против изменений в нештрафуемом пороге. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Ранее предлагали ездить в городе не быстрее 30 километров в час и штрафовать, если скорость превышена на 10 километров в час. Черников считает, что такие ограничения абсурдны.

Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков и руководитель экспертного центра "Пробок. нет" Александр Шумский прокомментировали это решение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.