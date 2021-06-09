Авиакомпании в 2–3 раза увеличат число рейсов на российские курорты

Улететь на российские курорты в этом году не составит никакого труда, билетов хватит всем – так заявляют авиакомпании. Они запланировали в два, а то и в три раза больше рейсов в Сочи, Симферополь и Геленджик.

Ранее первый член Общественного совета при Ростуризме, вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина направила письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением заморозить цены на размещение в отелях в летний период. В частности, речь шла о Краснодарском крае, Алтае, Крыме, Северном Кавказе, Калининграде, Дальнем Востоке, Байкале, Карелии, Москве и Санкт-Петербурге.