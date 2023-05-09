Москвичам рассказали о главных новостях вторника

С 10 мая москвичи смогут снова пользоваться Замоскворецкой веткой метро. Реконструкция завершилась. Работы были сложные: за полгода перегон от "Царицыно" до "Кантемировской" фактически построили заново.



Парад Победы на Красной площади стал одним из главных событий дня. В нем приняли участие более 8 тысяч военнослужащих, среди которых были участники спецоперации. Владимир Путин прибыл с гостями: главами стран СНГ. И конечно же на трибунах были ветераны: фронтовики и труженики тыла.

Более 70 видов фейерверков украсят 9 Мая небо над столицей. Салют в честь Дня Победы начнется в 22:00. Его запустят с 16 точек, расположенных во всех округах Москвы.

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