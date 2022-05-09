Несколько станций московского метро изменят режим работы в День Победы

В Москве в День Победы изменится работа ряда станций метро. Некоторые из них будут работать только на вход и пересадку.

Речь идет о станциях "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая". А "Библиотека имени Ленина" будет доступна только для пересадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.