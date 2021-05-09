Москвичам рассказали, какие улицы перекроют в связи с парадом Победы

09 мая, 05:45
В День Победы основные ограничения движения транспорта будут действовать в центре Москвы и на Минском шоссе до деревни Алабино. С 05:30 до 08:00 9 мая закроют для проезда участки от Крылатской до 2-й Брестской улицы.
Кроме того, несколько станций метро с 05:30 и до окончания парада переходят на особый режим работы. На выход будут закрыты станции "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина". Входы и пересадки продолжат работу.
Также дополнительные ограничения возможны на станциях "Китай-город", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Арбатская" Филевской и Арбатско-Покровской линий, "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская" и "Маяковская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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