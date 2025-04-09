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09 апреля, 17:15

Транспорт

Свыше 400 тысяч человек пользуются оплатой по биометрии

Свыше 400 тысяч человек пользуются оплатой по биометрии

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В этом году москвичи смогут оплачивать проезд по биометрии на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте. На данный момент этой технологией пользуются свыше 400 тысяч пассажиров. В 2025–2026 годах систему внедрят и на всех станциях МЦД – ежедневно с помощью одного лишь взгляда смогут проходить до миллиона человек.

Система биометрической оплаты работает с 2021 года и уже охватила МЦК, "Аэроэкспресс", речной транспорт и часть станций МЦД. На Площади трех вокзалов, реконструкцию которой завершили в прошлом году, такой турникет уже установлен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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