В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 апреля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Киевского до Калужского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста, на МКАД в районе Ленинградского шоссе и в пределах Садового кольца.

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