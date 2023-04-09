Технический сбой на участке Арбатско-Покровской линии метро устранен

Технический сбой на восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метро устранен, движение поездов восстановлено. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В селе Домодедово горит сухая трава на поле. Пока это полоса в несколько метров длиной. Но огонь быстро распространяется. Рядом находятся жилые дома. Отмечается, что сухую траву начали поджигать в Москве и области. Ежегодно от пала сухостоя горят целые деревни, и сотни людей остаются без крова. Пожары уже бушуют в Ивановской области, Забайкалье, на Урале и в Екатеринбурге.

Новорожденных в Москве теперь будут проверять на десятки наследственных заболеваний. В столице расширили программу неонатального скрининга. С момента ее запуска количество болезней, которые можно выявить с помощью анализов, увеличилось в 7 раз.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.