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09 апреля, 21:00

Транспорт

Технический сбой на участке Арбатско-Покровской линии метро устранен

Технический сбой на участке Арбатско-Покровской линии метро устранен

Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро в Москве увеличены

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Технический сбой на восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метро устранен, движение поездов восстановлено. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В селе Домодедово горит сухая трава на поле. Пока это полоса в несколько метров длиной. Но огонь быстро распространяется. Рядом находятся жилые дома. Отмечается, что сухую траву начали поджигать в Москве и области. Ежегодно от пала сухостоя горят целые деревни, и сотни людей остаются без крова. Пожары уже бушуют в Ивановской области, Забайкалье, на Урале и в Екатеринбурге.

Новорожденных в Москве теперь будут проверять на десятки наследственных заболеваний. В столице расширили программу неонатального скрининга. С момента ее запуска количество болезней, которые можно выявить с помощью анализов, увеличилось в 7 раз.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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