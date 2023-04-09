Ремонт на временно закрытой станции метро "Коломенская" выполнен наполовину

Ремонт на временно закрытой станции метро Москвы "Коломенская" выполнен наполовину. Об этом сообщил Максим Ликсутов.

Уже закончили облицовку стен и пола плиткой, а в переходе смонтировали больше тысячи квадратных метров облицовочных плит из нового мрамора. Кроме того, идет ремонт в переходах на станциях "Царицыно" и "Кантемировская": там так же меняют облицовку, светильники, приводят в порядок ступени.

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