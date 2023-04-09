После запуска БКЛ в метро пересели около 80 тысяч новых пассажиров

После запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена на этот вид транспорта пересели около 80 тысяч новых пассажиров. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

БКЛ разгрузила московские трассы. Появились новые маршруты, которые позволяют экономить время в пути. Москвичи пересели на метро, большинство из них раньше пользовались каршерингом и такси.

В итоге машин на дорогах стало меньше на 15–17 тысяч. Однако город можно сделать еще свободнее. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

