Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Транспорт

После запуска БКЛ в метро пересели около 80 тысяч новых пассажиров

После запуска БКЛ в метро пересели около 80 тысяч новых пассажиров

Почти 950 аварий с участием самокатов было зарегистрировано в РФ в 2022 году

В МЧС рекомендовали не кататься на самокатах в дождь

Такси и каршеринг с электродвигателями появятся в Москве

Москвичам рассказали о ходе строительства МЦД-3 и МЦД-4

Завод "Москвич" показал две новые модели авто

Движение ограничат в Москве в Вербное воскресенье

Подготовка мотоспасателей в Москве и протесты в Германии

Движение ограничат на МКАД в районе шоссе Энтузиастов с 10 апреля

Поезда задерживаются на МЦД-2 в обе стороны

После запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена на этот вид транспорта пересели около 80 тысяч новых пассажиров. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

БКЛ разгрузила московские трассы. Появились новые маршруты, которые позволяют экономить время в пути. Москвичи пересели на метро, большинство из них раньше пользовались каршерингом и такси.

В итоге машин на дорогах стало меньше на 15–17 тысяч. Однако город можно сделать еще свободнее. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика