Страны ЕС перестали пускать на территорию фуры из РФ и Белоруссии

Страны Евросоюза больше не пускают на свою территорию фуры, зарегистрированные в России и Белоруссии. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

По данным ведомства, транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для российских грузовиков. Санкции в сфере грузоперевозок вошли в пятый пакет, которые был введен ЕС накануне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.