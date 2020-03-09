Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

09 марта, 14:30

Транспорт

Собянин: московский транспорт установил рекорд по числу побед в конкурсах

В московском метро появятся более 80 турникетов в этом году

Машины выстроились в километровые очереди к Рижскому рынку

Прилегающие к Рижскому рынку улицы оказались забиты автомобилями

Новые турникеты в метро Москвы увеличат пропускную способность станций на 40%

Авиакомпания "Победа" отменит все рейсы в ОАЭ с 9 по 29 марта

Камеры на дорогах Москвы начали распознавать машины такси без полисов ОСАГО

Более 80 новых турникетов установят в московском метро в этом году

Новые турникеты установят на 25 станциях московского метро в 2026 году

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

К Международному женскому дню на станции метро "Трубная" вновь "распустились" розы. Более 400 алых роз разного размера украшают потолочный свод станции до 23 марта включительно.

"Мы постоянно анализируем и повышаем эффективность наземного транспорта там, где это необходимо. За прошлый год скорректировали более 160 маршрутов и запустили 5 новых. Сейчас по ним совершают в среднем более 560 тысяч поездок в сутки. 20 маршрутов изменили, чтобы горожанам стало проще добираться до новых станций метро и медицинских учреждений", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Началась поставка в столицу еще 50 современных трамваев "Львенок-Москва" с автономным ходом. До конца года трамваи поступит в депо имени Апакова и заменят оставшиеся вагоны предыдущего поколения. Новые трамваи с системой автономного хода полностью российского производства.

транспортгородвидео

