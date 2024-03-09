Москвичам рассказали о преимуществах МЦД

В прошлом году в столичном городском транспорте насчитали на 220 миллионов поездок больше, чем годом ранее. Такие цифры связывают в том числе и с развитием МЦД, а именно с открытием третьего и четвертого диаметров.

Также в феврале этого года на Белорусском вокзале открыли новый пассажирский вестибюль – подземный переход связал три платформы, а пересесть с одного диаметра на другой теперь можно в три раза быстрее.

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