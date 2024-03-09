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09 марта, 16:30

Транспорт

Оплату по биометрии подключили ко всем турникетам еще на восьми станциях метро Москвы

Оплату по биометрии подключили ко всем турникетам еще на восьми станциях метро Москвы

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Оплату по биометрии подключили ко всем турникетам еще на восьми станциях метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Так, более тысячи турникетов подземки, Московского центрального кольца, речного транспорта и "Аэроэкспресса" уже принимают оплату проезда по распознаванию лица. До конца марта начнут тестировать отечественный сервис на МЦД.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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