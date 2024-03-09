09 марта, 16:30Транспорт
Оплату по биометрии подключили ко всем турникетам еще на восьми станциях метро Москвы
Оплату по биометрии подключили ко всем турникетам еще на восьми станциях метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Так, более тысячи турникетов подземки, Московского центрального кольца, речного транспорта и "Аэроэкспресса" уже принимают оплату проезда по распознаванию лица. До конца марта начнут тестировать отечественный сервис на МЦД.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.