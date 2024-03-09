Москвичи стали пересаживаться с личного транспорта на общественный

Москвичи массово пересаживаются с личного транспорта на общественный. Такой вывод можно сделать исходя из данных статистики. Так, в 2023 году жители мегаполиса на городском транспорте совершили на 230 миллионов поездок больше, чем в 2022 году. Это в том числе благодаря открытию новых станций метро, запуску Большой кольцевой, третьего и четвертого диаметров, а также регулярных речных маршрутов электросудов.

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