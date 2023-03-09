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09 марта, 21:15

Транспорт

В РФ могут уменьшить штраф за неуплату проезда по платной дороге

В РФ могут уменьшить штраф за неуплату проезда по платной дороге

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В РФ могут уменьшить штраф за неуплату проезда по платной дороге, соответсвующий проект правительство внесло в ГД.

Согласно инициативе, штраф сократится на 50%, если оплатить его в течение 20 дней после нарушения. Проект разработали, чтобы у водителей был стимул не затягивать с оплатой. В список дорог, на которые он распространится, внесены платные участки региональных, межмуниципальных и местных трасс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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