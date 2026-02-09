Форма поиска по сайту

09 февраля, 16:15

Транспорт

Эксперты рассказали о влиянии БКЛ на городскую транспортную систему

После запуска Большой кольцевой линии метро (БКЛ) такие районы, как Терехово-Мневники и Филевская пойма, получили удобный и быстрый выход к метро. Об этом заявил председатель союза пассажиров России Кирилл Янков.

Консультант по вопросам городского развития Мари Чичагова подчеркнула, что БКЛ пользуется большой популярностью. По ее словам, кольцевая линия метро разгрузилась на 23% в будни, а более 6 миллионов человек ежедневно совершают поездки по Большому кольцу.

Президент Национального исследовательского центра перевозок Павел Иванкин добавил, что московский метрополитен является не только элементом логистики, но и гостеприимства, поскольку в поездах есть указатели для туристов о ближайших памятниках архитектуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Анастасия ТареевавидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

