Глава Росавиации заявил о готовности к запуску прямых рейсов с США

Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с США. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, при возобновлении полетов американские авиаперевозчики получат более комфортные условия, поскольку прямые рейсы позволят им быстрее добираться до Москвы.

При этом российские авиакомпании будут вынуждены облетать воздушное пространство Европы. Этот вопрос также стоит на повестке в ходе обсуждения возобновления авиасообщения между странами.

