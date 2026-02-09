Форма поиска по сайту

09 февраля, 14:15

Транспорт

Глава Росавиации заявил о готовности к запуску прямых рейсов с США

БКЛ обеспечила транспортную доступность новых районов Москвы

Московские туристы не смогли вылететь на Кубу из-за энергетического кризиса в республике

Свыше 1,5 млн человек ежедневно пользуются БКЛ

Кольцевая линия метро разгрузилась на 23% после запуска БКЛ

Российские туристы не смогли вылететь из Шереметьево на Кубу

Правительство Кубы уведомило авиакомпании о дефиците топлива

Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов

Большой кольцевой линии метро исполнится 3 года в марте

Загруженность московских дорог утром 9 февраля составила 4 балла

Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с США. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, при возобновлении полетов американские авиаперевозчики получат более комфортные условия, поскольку прямые рейсы позволят им быстрее добираться до Москвы.

При этом российские авиакомпании будут вынуждены облетать воздушное пространство Европы. Этот вопрос также стоит на повестке в ходе обсуждения возобновления авиасообщения между странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

