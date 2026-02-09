БКЛ обеспечила транспортную доступность новых районов Москвы

В марте исполняется 3 года с момента запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Она обеспечила доступность районов, где раньше не было метро, таких как Терехово-Мневники и Филевская Пойма.

Благодаря запуску этой линии нагрузка на Кольцевую линию снизилась на 23%. Сейчас на БКЛ тестируют беспилотный поезд, а первые поездки с пассажирами планируют начать в 2027 году. Ежедневно БКЛ пользуются более 1,5 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.