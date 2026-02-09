Форма поиска по сайту

09 февраля, 11:45

Транспорт

Правительство Кубы уведомило авиакомпании о дефиците топлива

Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов

Большой кольцевой линии метро исполнится 3 года в марте

Загруженность московских дорог утром 9 февраля составила 4 балла

Движение по Ломоносовскому проспекту ограничат с 9 февраля

В России могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без медсправки

Движение поездов на МЦД-3 скорректируют с 15 февраля

Коммунальщики справились с последствиями снежного циклона в Москве

"Новости дня": график поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 15 февраля

Авиакомпании не ожидают проблем с продажей билетов после сбоя

Правительство Кубы уведомило авиакомпании о дефиците топлива. До 11 марта главный аэропорт Гаваны будет принимать и отправлять рейсы, но без возможности заправки.

Об отсутствии запасов авиационного керосина на острове отчиталось также Федеральное авиационное управление США. Ситуация с топливом в стране резко ухудшилась после военной операции Штатов в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

