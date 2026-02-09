Правительство Кубы уведомило авиакомпании о дефиците топлива. До 11 марта главный аэропорт Гаваны будет принимать и отправлять рейсы, но без возможности заправки.

Об отсутствии запасов авиационного керосина на острове отчиталось также Федеральное авиационное управление США. Ситуация с топливом в стране резко ухудшилась после военной операции Штатов в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро.

