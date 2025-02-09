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09 февраля, 19:30

Транспорт

Пассажиры "Уральских авиалиний" пожаловались на ошибку в уведомлении о вылете самолета

Пассажиры "Уральских авиалиний" пожаловались на ошибку в уведомлении о вылете самолета

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Пассажиры "Уральских авиалиний" пожаловались на неверные уведомления о вылете самолета рейсом из Минеральных вод в Москву.

Клиенты авиакомпании получили смс с сообщением, что вылет был перенесен и произойдет на 2 часа позже. Но по прибытию в воздушную гавань выяснилось, что самолет вылетел в правильное время, указанное изначально в билетах.

Теперь пассажиры пишут жалобы и пытаются добиться компенсации от представителей авиакомпании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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