Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 22:30

Транспорт

Прерывистую разметку нанесут в пяти тоннелях Москвы

Прерывистую разметку нанесут в пяти тоннелях Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, какие участки парка "Яуза" благоустроят в этом году

В пяти тоннелях столицы заменят сплошную разметку на прерывистую

Москвичам рассказали, когда начнется тестирование оплаты проезда по биометрии на МЦД

Прерывистая разметка появится в пяти тоннелях столицы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах строительства соцобъектов в 2024 году

Новости часа: около 120 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Москве в 2023 году

Оплату проезда по биометрии начнут тестировать на МЦД

Оплату по биометрии начнут тестировать на МЦД

В ЦОДД рассказали о преимуществах прерывистой разметки в тоннелях

В пяти тоннелях Москвы скоро заменят сплошную разметку на прерывистую. Водители смогут перестраиваться безопасно и без нарушений.

Речь идет о тех тоннелях, где есть съезды и необходимо занимать нужный ряд еще до въезда. В частности, в этом году прерывистая линия появится в Митьковском тоннеле (на ТТК) и Арбатском, а также на Садовом кольце (под эстакадой Комсомольского проспекта) и на Дмитровском шоссе (под улицей Руставели).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДиана ЖуковаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика