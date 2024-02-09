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09 февраля, 16:30

Транспорт

В пяти тоннелях столицы заменят сплошную разметку на прерывистую

В пяти тоннелях столицы заменят сплошную разметку на прерывистую

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Прерывистая разметка появится в пяти тоннелях столицы

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Оплату проезда по биометрии начнут тестировать на МЦД

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В пяти тоннелях Москвы скоро заменят сплошную разметку на прерывистую. Водители смогут перестраиваться безопасно и без нарушений.

Речь идет о тех тоннелях, где есть съезды и необходимо занимать нужный ряд еще до въезда. В частности, в этом году прерывистая линия появится в Митьковском тоннеле (на ТТК) и Арбатском, а также на Садовом кольце (под эстакадой Комсомольского проспекта) и на Дмитровском шоссе (под улицей Руставели).

Насколько новое правило облегчит жизнь водителям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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