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09 февраля, 22:30

Транспорт

Москвичам рассказали, когда начнется тестирование оплаты проезда по биометрии на МЦД

Москвичам рассказали, когда начнется тестирование оплаты проезда по биометрии на МЦД

Прерывистая разметка появится в пяти тоннелях столицы

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Оплату проезда по биометрии начнут тестировать на МЦД

Оплату по биометрии начнут тестировать на МЦД

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В пяти тоннелях столицы сплошную разметку заменят на прерывистую

Скоро оплату проезда биометрией начнут тестировать на Московских центральных диаметрах. Жители столицы более двух лет пользуются этим способом оплаты в общественном транспорте. В частности, его внедрили на всех станциях метро и МЦК, речных маршрутах и на аэроэкспрессах.

Система установлена на турникеты. Когда человек подходит, сервис сканирует лицо и генерирует так называемый уникальный ключ пассажира, а затем сравнивает его с информацией в своей базе. Все это занимает меньше секунды, если данные совпадают, то турникет открывается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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