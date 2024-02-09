09 февраля, 22:30Транспорт
Москвичам рассказали, когда начнется тестирование оплаты проезда по биометрии на МЦД
Скоро оплату проезда биометрией начнут тестировать на Московских центральных диаметрах. Жители столицы более двух лет пользуются этим способом оплаты в общественном транспорте. В частности, его внедрили на всех станциях метро и МЦК, речных маршрутах и на аэроэкспрессах.
Система установлена на турникеты. Когда человек подходит, сервис сканирует лицо и генерирует так называемый уникальный ключ пассажира, а затем сравнивает его с информацией в своей базе. Все это занимает меньше секунды, если данные совпадают, то турникет открывается.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.