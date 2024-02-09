Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 11:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о преимуществах прерывистой разметки в тоннелях

В ЦОДД рассказали о преимуществах прерывистой разметки в тоннелях

Дептранс рекомендовал москвичам выезжать 9 февраля до 16:00 или после 19:00

В Дептрансе Москвы рассказали об обстановке на дорогах 9 февраля

В пяти тоннелях столицы сплошную разметку заменят на прерывистую

Станция метро "Бачуринская" будет выполнена в стиле супрематизма – Собянин

"Безопасный город": сотрудники ГИБДД следят за безопасностью на дорогах

Новости часа: в Москве начали прием заявок на программу по развитию бизнеса

Достижения российских ученых увековечили в дизайне столичного метро

Москвичам рассказали о станциях метро, названных в честь ученых

"Деньги 24": продажи легковых автомобилей в России выросли на 77%

В пяти тоннелях Москвы заменят сплошную разметку на прерывистую. В их числе Митьковский тоннель, Арбатский тоннель, участки Садового кольца, тоннели на Бутырской улице и на Дмитровском шоссе.

В ЦОДД сообщили, что на этих участках водители смогут перестроиться прямо в тоннеле. Это удобно, если нужно съехать сразу после него.

Прерывистые линии делают, в основном, в коротких тоннелях, где нет аварийности, опасных поворотов и доступен широкий обзор дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика