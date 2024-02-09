В ЦОДД рассказали о преимуществах прерывистой разметки в тоннелях

В пяти тоннелях Москвы заменят сплошную разметку на прерывистую. В их числе Митьковский тоннель, Арбатский тоннель, участки Садового кольца, тоннели на Бутырской улице и на Дмитровском шоссе.

В ЦОДД сообщили, что на этих участках водители смогут перестроиться прямо в тоннеле. Это удобно, если нужно съехать сразу после него.

Прерывистые линии делают, в основном, в коротких тоннелях, где нет аварийности, опасных поворотов и доступен широкий обзор дороги.

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