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09 февраля, 09:30

Транспорт

Дептранс рекомендовал москвичам выезжать 9 февраля до 16:00 или после 19:00

Дептранс рекомендовал москвичам выезжать 9 февраля до 16:00 или после 19:00

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В Дептрансе напомнили, что в связи с коротким рабочим днем в пятницу, 9 февраля, вечерний разъезд начнется раньше – около 16:00. Поэтому в ведомстве рекомендуют выезжать до этого времени или отложить поездку до 19:00 и позже.

Кроме того, по прогнозам специалистов, вечером ожидается трафик на уровне 6–7 баллов. Затруднения наблюдаются на 14-м и 32-м километрах МКАД, а также на Волгоградском проспекте в районе дома № 46. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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