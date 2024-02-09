Дептранс рекомендовал москвичам выезжать 9 февраля до 16:00 или после 19:00

В Дептрансе напомнили, что в связи с коротким рабочим днем в пятницу, 9 февраля, вечерний разъезд начнется раньше – около 16:00. Поэтому в ведомстве рекомендуют выезжать до этого времени или отложить поездку до 19:00 и позже.

Кроме того, по прогнозам специалистов, вечером ожидается трафик на уровне 6–7 баллов. Затруднения наблюдаются на 14-м и 32-м километрах МКАД, а также на Волгоградском проспекте в районе дома № 46. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.