Число транзитных автомобилей сократилось после изменений правил проезда по МСД

С 2023 года изменились правила проезда по Московскому скоростному диаметру. После этого количество транзитных автомобилей сократилось, теперь там в среднем проезжают менее 200 машин ежедневно. Большинство из них едет из соседних регионов.

Проезд по МСД с 2 января составляет 950 рублей. Бесплатно проезжают легковые автомобили и наземный городской транспорт с номерами Москвы и области, такси, у которых есть лицензия на работу в столице, а также междугородние автобусы.

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