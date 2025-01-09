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Новости

09 января, 22:30

Транспорт

Новости регионов: авиакомпании РФ будут предоставлять скидку в размере 50% для детей

Новости регионов: авиакомпании РФ будут предоставлять скидку в размере 50% для детей

В Шереметьево задержан мужчина за дебош на борту и угрозу взрыва в самолете

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Российские авиакомпании теперь будут предоставлять скидку в размере 50% для детей. Как сообщил глава Минтранса Роман Старовойт, новые правила начнут действовать с 10 января. Кроме того, в ближайшие дни вступит в силу еще один закон, согласно которому детей на борту самолетов обязательно должны размещать рядом с их родителями.

В Челябинске в одном из храмов прямо во время обряда крещения похитили 100-летнюю икону Богородицы. Святыню воры позднее вернули. Это оказались местные цыгане, которые признались, что украли образ в состоянии опьянения.

В Санкт-Петербурге два человека пострадали от наледи, которая упала на них с крыш. Оба инцидента зафиксировали уличные камеры. У девушки черепно-мозговая травма и сотрясение, однако госпитализация ей не потребовалась. Мужчина направлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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