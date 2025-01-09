В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 января

Общая интенсивность трафика в Москве составляет 3 балла, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова. Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний час пик затруднения прогнозируются на радиальных трассах при выезде из города. Движение осложнят строительные работы на МКАД в районе Варшавского шоссе и аварии на магистралях.

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