Новости московского транспорта

В 2024 году открыто два участка новой Троицкой линии метро, которая дает множество альтернативных маршрутов. Там работают 7 станций с возможностью прямой пересадки на БКЛ и Сокольническую линию. В перспективе линия свяжет станцию "ЗИЛ" и город Троицк, появятся новые удобные пересадки.

"Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина активно развивается рельсовый каркас столицы. Сейчас уже больше 90% москвичей живут вблизи от станций метро, МЦК и МЦД, а к 2030 году этот показатель вырастет до 93%", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Самым популярным автовокзалом Москвы в 2024 году стал Центральный, с которого отправились более 950 тысяч пассажиров. Там есть все для комфортных поездок: удобные залы ожидания, камера хранения, бесплатный Wi-Fi и так далее.

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