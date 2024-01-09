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09 января, 07:45

Транспорт

Свыше 350 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в 2023 году

Свыше 350 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в 2023 году

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Парк столичного метро пополнили 360 инновационных вагонов "Москва–2020" в 2023 году. Ими полностью укомплектовали Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии. Об этом сообщает портал mos.ru.

Составы "Москва-2020" оборудованы наддверными табло, консольными экранами и внешними дисплеям, в них сделали широкие дверные проемы и межвагонные переходы. Сами модели производят на подмосковном заводе в Мытищах.

Подробнее о преимуществах новых поездов – в эфире телеканала Москва 24.

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