Свыше 350 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в 2023 году

Парк столичного метро пополнили 360 инновационных вагонов "Москва–2020" в 2023 году. Ими полностью укомплектовали Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии. Об этом сообщает портал mos.ru.

Составы "Москва-2020" оборудованы наддверными табло, консольными экранами и внешними дисплеям, в них сделали широкие дверные проемы и межвагонные переходы. Сами модели производят на подмосковном заводе в Мытищах.

Подробнее о преимуществах новых поездов – в эфире телеканала Москва 24.