Движение поездов восстановили между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская"

С 9 января движение на участке между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" возобновилось. Как сообщили в Дептрансе, все работы по прокладке теплосети завершены в срок.

Отмечается, что в период ограничений перевозчик постарался сделать поездки для пассажиров максимально комфортными. По выделенным полосам курсировали бесплатные автобусы КМ, а на станциях метро и рядом с ними разместили 450 элементов временной навигации.

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