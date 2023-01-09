Расписание электричек изменится на трех направлениях Московской железной дороги 10 января

Расписание электричек изменится на трех направлениях Московской железной дороги (МЖД) со вторника, 10 января. Речь идет о Савеловском, Белорусском и Курском направлениях. Изменения будут действовать до 29 января.

Как сообщили в пресс-службе магистрали, изменения в расписании связаны с обновлением инфраструктуры. Также специалисты будут проводить работы по строительству двух станций МЦД-1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.