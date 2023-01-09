"Актуальный репортаж": Mercedes начал отключать поддержку сервисных программ в РФ

В Союзе автосервисов заявили, что Mercedes отключает поддержку большинства сервисных программ в России. Так, с помощью ПЭ-О проводили диагностику машин, настраивали приборы – и все это было в онлайн-режиме. Обойти систему невозможно или очень сложно, сообщили специалисты. При этом офлайн версии пока нет.

Останутся ли владельцы Mercedes без сервисного обслуживания? Можно ли отремонтировать машину в соседней стране? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.