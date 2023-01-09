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Все трамвайные депо Москвы обновят до конца 2040 года

Все трамвайные депо Москвы обновят до конца 2040 года

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Все трамвайные депо в Москве реконструируют. Их адаптируют под вагоны последнего поколения.

Так, старейшее трамвайное депо имени Апакова переделают уже к концу 2023 года – туда поступят 60 новых современных трамваев. До 2025 года в планах построить новое Нагатинское депо на месте бывшего 7-го троллейбусного парка.

В итоге в ремонтных корпусах всех депо столицы будет новейшее оборудование, открытые площадки станут шире и вместительнее, а условия труда для сотрудников и водителей улучшатся. Пока одно депо закрывают на реконструкцию, все вагоны, которые там обслуживали, распределят по другим. Поэтому программа модернизации рассчитана на долгий срок – до 2040 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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