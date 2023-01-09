Московские электробусы работают в штатном режиме в условиях морозов

Столичные электробусы выдержали испытания морозами. По словам руководителя службы внешней коммуникации ГУП "Мосгортранс" Марии Рыбкиной, данный вид транспорта рассчитан на работу при температуре до -40 градусов.

Кроме того, морозы не повлияли на работу общественного транспорта. Все столичные автобусы, трамваи и поезда подземки курсируют в штатном режиме. Об этом рассказали в Дептрансе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.