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Транспорт

Московские электробусы работают в штатном режиме в условиях морозов

Московские электробусы работают в штатном режиме в условиях морозов

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Столичные электробусы выдержали испытания морозами. По словам руководителя службы внешней коммуникации ГУП "Мосгортранс" Марии Рыбкиной, данный вид транспорта рассчитан на работу при температуре до -40 градусов.

Кроме того, морозы не повлияли на работу общественного транспорта. Все столичные автобусы, трамваи и поезда подземки курсируют в штатном режиме. Об этом рассказали в Дептрансе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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