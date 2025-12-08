С 1 декабря москвичи смогут получать двойной кешбэк за проезд в общественном транспорте

Москвичам начнут возвращать деньги за оплату проезда в общественном транспорте. С 1 декабря платежная система "Мир" удвоила кешбэк за оплату поездок смартфоном. Теперь за каждый проезд можно будет сэкономить до 20 рублей.

Для получения кешбэка достаточно добавить карту "Мир" в смартфон на базе Android и оплачивать проезд через специальные приложения. Акция продлится до Нового года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.